Росіяни завдали масованої атаки по Кривому Рогу: ракетою і 28 дронами (доповнено)

В ніч на 16 липня армія Росії вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. У місті виникли масштабні знеструмлення.

Про обстріл спершу повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа”, – написав він, і додав, що попередньо є постраждалі.

Також вибухи пролунали у Дніпровському та Синельниківському районах області.

Міський голова Вілкул назвав атаку безпрецедентною: росіяни одночасно використали ракету і 28 БпЛА. Зруйновано промислове підприємство. Його персонал був у сховищах.

“Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя. Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація”, – написав він після 3 ранку.