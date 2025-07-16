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Росіяни завдали масованої атаки по Кривому Рогу: ракетою і 28 дронами (доповнено)

Внаслідок атаки сталася пожежа.

Росіяни завдали масованої атаки по Кривому Рогу: ракетою і 28 дронами (доповнено)
Фото: Еспресо

В ніч на 16 липня армія Росії вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. У місті виникли масштабні знеструмлення. 

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Про обстріл спершу повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа”, – написав він, і додав, що попередньо є постраждалі. 

Також вибухи пролунали у Дніпровському та Синельниківському районах області.

Міський голова Вілкул назвав атаку безпрецедентною: росіяни одночасно використали ракету і 28 БпЛА. Зруйновано промислове підприємство. Його персонал був у сховищах.

“Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя. Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація”, – написав він після 3 ранку. 
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