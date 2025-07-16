Поліція розслідує наругу над могилами діячів хасидського руху в Чорнобилі

На території старого кладовища у місті Чорнобиль Київської області було вчинено наругу над похованнями.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Попередньо встановлено, що замки до двох огелів видатних діячів хасидського руху, було зламано, спалено “квітлах” та ймовірно викрадено молитовні книги, які зберігалися всередині”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до вчинення правопорушення.