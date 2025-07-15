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Армія Росії атакувала Харків, у місті пролунали десятки вибухів (доповнено)

За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство.

Армія Росії атакувала Харків, у місті пролунали десятки вибухів (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

В ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Станом на північ відомо про трьох потерпілих.

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“За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові”, – написав Терехов. 

Він додав, що на місці влучань виникла пожежа. 

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухів у місті було не менше 17. І це – за 20 хвилин.

"Більшість ударів – по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу «Герань-2»", – сказав він.
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