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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Внаслідок атак окупантів постраждали чотири людини.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського удару по Дніпропетровській області 15 липня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 15 липня, російська окупаційна армія атакувала два райони Дніпропетровської області.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на Нікопольщині артилерією та БпЛА атакували райцентр, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. 

Внаслідок атак окупантів постраждали троє людей - чоловіки 26 та 64 років і 78-річна жінка, всі вони на амбулаторному лікуванні. 

Також були пошкоджені спортшкола, дві п'ятиповерхівки, 11 приватних будинків, господарські споруди, теплиця, авто, газогін та лінії електропередач, сталося кілька пожеж. 

По Іларіонівській та Великомихайлівській громадам Синельниківського району росіяни вдарили безпілотниками.

В результаті атак армії РФ постраждала 41-річна жінка, яка лікуватиметься вдома. Також була понівечена чотириповерхівка. 

Крім того, за уточненою інформацією, вночі противник атакував Межівську громаду, внаслідок чого зайнявся приватний будинок.
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