Чехія не приєднається до закупівлі американської зброї для України

Чехія наразі не планує приєднуватися до ініціативи із закупівлі американської зброї для України.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала, пишуть Ceske Noviny.
«Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо постачання боєприпасів. Тому наразі ми не розглядаємо можливість долучення до цього проєкту», — сказав Фіала.
Міністерство оборони Чехії також не планує брати участі у закупівлях американського озброєння. Речник Міноборони підтвердив, що допомога Україні триває в межах інших ініціатив і зобов’язань, ухвалених на саміті у Вашингтоні.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що чеська ініціатива з боєприпасів дозволила забезпечити Україну понад 3 мільйонами снарядів, із яких 1,5 мільйона поставили торік.
- Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї для України.
- Американський президент азначив, що саме Альянс координуватиме відправку отриманої від США зброї. НАТО надсилатиме українцям озброєння тоді, коли воно буде необхідним.
- На закупівлі вже погодилися Німеччина, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Нідерланди та Канада. Президент США оголосив, що перші комплекси, зокрема Patriot, відправлять у найближчі дні.