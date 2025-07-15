Чехія не приєднається до закупівлі американської зброї для України

Чехія наразі не планує приєднуватися до ініціативи із закупівлі американської зброї для України.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала, пишуть Ceske Noviny.

«Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо постачання боєприпасів. Тому наразі ми не розглядаємо можливість долучення до цього проєкту», — сказав Фіала.

Міністерство оборони Чехії також не планує брати участі у закупівлях американського озброєння. Речник Міноборони підтвердив, що допомога Україні триває в межах інших ініціатив і зобов’язань, ухвалених на саміті у Вашингтоні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що чеська ініціатива з боєприпасів дозволила забезпечити Україну понад 3 мільйонами снарядів, із яких 1,5 мільйона поставили торік.