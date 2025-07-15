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Чехія не приєднається до закупівлі американської зброї для України

Прага зосередиться на боєприпасах.

Чехія не приєднається до закупівлі американської зброї для України
Петр Фіала

Чехія наразі не планує приєднуватися до ініціативи із закупівлі американської зброї для України. 

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Про це заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала, пишуть Ceske Noviny.

«Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо постачання боєприпасів. Тому наразі ми не розглядаємо можливість долучення до цього проєкту», — сказав Фіала.

Міністерство оборони Чехії також не планує брати участі у закупівлях американського озброєння. Речник Міноборони підтвердив, що допомога Україні триває в межах інших ініціатив і зобов’язань, ухвалених на саміті у Вашингтоні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що чеська ініціатива з боєприпасів дозволила забезпечити Україну понад 3 мільйонами снарядів, із яких 1,5 мільйона поставили торік.

  • Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї для України.
  • Американський президент азначив, що саме Альянс координуватиме відправку отриманої від США зброї. НАТО надсилатиме українцям озброєння тоді, коли воно буде необхідним.
  • На закупівлі вже погодилися Німеччина, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Нідерланди та Канада. Президент США оголосив, що перші комплекси, зокрема Patriot, відправлять у найближчі дні.
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