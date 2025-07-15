Країни ЄС поки не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Проти виступили Словаччина та Мальта. Братислава, як повідомлялося раніше, вимагає від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн союзу. Мальта побоюється, що посилення стелі цін на російську нафту може вдарити по танкерному флоту країни.

Обговорення санкційного пакета на рівні послів країн ЄС продовжиться 16 липня.

Напередодні верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила сподівання, що найближчим часом вдасться досягти згоди щодо нового пакету санкцій.

До 18-го пакету увійдуть, зокрема, динамічне утворення стелі цін на російську нафту, заборону на роботу газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", нові обмеження проти російських банків.

Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні. Головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах "Великої сімки", ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема - США.