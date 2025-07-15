WP: Трамп думав про те, щоб надати Україні ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у списку постачання немає.
Як пише The Washington Post із посиланням на джерела, цими ракетами можна дістати до Москви та Санкт-Петербурга. Наразі Tomahawk виключені зі списку постачання, проте, якщо Трамп захоче мати більші важелі впливу, то їх можуть включити пізніше.
За даними джерел видання, новий пакет допомоги, ймовірно, включатиме дозвіл на повноцінне використання 18 далекобійних ракет ATACMS, які є в Україні. Максимальна дальність цих ракет становить 300 кілометрів. Цьго може вистачити для атак на військові бази, аеродроми та склади постачання глибоко на території Росії, які наразі перебувають поза зоною досяжності. Можливо, у пакет включать додаткові ракети ATACMS.
У виданні зазначають, що протягом місяців представники Пентагону закликали до глибших ударів по Росії з використанням систем ATACMS. Щоразу, коли ліміт дальності збільшувався, росіяни просто переміщували свої літаки та інше обладнання поза межі досяжності українців. Тепер це буде складніше.
Рішучість Трампа тиснути на Путіна прозвучала минулого тижня під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.
За словами джерела, знайомого з обговореннями, Трамп вирішив піти на ескалацію з трьох причин. По-перше, він вважає, що Путін виявляє до нього неповагу, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню. По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану. І по-третє, він вважав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.
- Президент США Дональд Трамп у інтерв'ю ВВС заявив, що він розчарований російським диктатором Владіміром Путіним, але "ще не закінчив з ним".
- 14 липня в США мали зустріч американський президент і генсек НАТО Марк Рютте. За результатами розмови Трамп оголосив, що українці отримають зброї на "мільярди доларів". У США це озброєння придбають країни НАТО, а потім – передаватимуть їх до України.
- Трамп підтвердив, що йдеться і про системи Patriot, але склад всього оборонного пакету не оголосили. За всю зброю заплатять країни НАТО, Штати безкоштовно не надаватимуть.
- Також американський президент дав Росії 50 днів на підписання угоди з Україною, яка сприяла б миру. Після завершення терміну він обіцяв впровадити сильні вторинні санкції, що унеможливлять бізнес із Росією.