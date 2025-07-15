WP: Трамп думав про те, щоб надати Україні ракети Tomahawk

Наразі їх виключили із списку постачання, але можуть включити пізніше.

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у списку постачання немає.

Як пише The Washington Post із посиланням на джерела, цими ракетами можна дістати до Москви та Санкт-Петербурга. Наразі Tomahawk виключені зі списку постачання, проте, якщо Трамп захоче мати більші важелі впливу, то їх можуть включити пізніше.

За даними джерел видання, новий пакет допомоги, ймовірно, включатиме дозвіл на повноцінне використання 18 далекобійних ракет ATACMS, які є в Україні. Максимальна дальність цих ракет становить 300 кілометрів. Цьго може вистачити для атак на військові бази, аеродроми та склади постачання глибоко на території Росії, які наразі перебувають поза зоною досяжності. Можливо, у пакет включать додаткові ракети ATACMS.

У виданні зазначають, що протягом місяців представники Пентагону закликали до глибших ударів по Росії з використанням систем ATACMS. Щоразу, коли ліміт дальності збільшувався, росіяни просто переміщували свої літаки та інше обладнання поза межі досяжності українців. Тепер це буде складніше.

Рішучість Трампа тиснути на Путіна прозвучала минулого тижня під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами джерела, знайомого з обговореннями, Трамп вирішив піти на ескалацію з трьох причин. По-перше, він вважає, що Путін виявляє до нього неповагу, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню. По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану. І по-третє, він вважав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.