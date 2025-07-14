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Уряд Румунії пережив вотум недовіри з боку ультраправих

Вотум недовіри намагались оголосити через економічну політику уряду.

Уряд Румунії пережив вотум недовіри з боку ультраправих
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

У Румунії провалилась спроба оголосити вотум недовіри уряду. Це відкрило шлях для масштабного плану жорсткої економії для скорочення дефіциту бюджету.

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Про це повідомляє Bloomberg

Пропозиція, подана ультраправою опозицією країни, не набрала 233 голосів, необхідних для повалення уряду прем'єр-міністра Іліє Болояна. За неї віддали всього 134 голоси.

“План жорсткої економії, який передбачає підвищення податків та скорочення витрат, має набути чинності з 1 серпня та спрямований на заспокоєння Європейського Союзу, інвесторів та рейтингових агентств”, - йдеться у повідомленні.

Як очікується, дефіцит бюджету цього року досягне 8% ВВП, але інвестори схвально поставилися до фіскальних обмежень. Наступного року розрив має скоротитися приблизно до 6% ВВП.
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