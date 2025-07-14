Уряд Румунії пережив вотум недовіри з боку ультраправих

У Румунії провалилась спроба оголосити вотум недовіри уряду. Це відкрило шлях для масштабного плану жорсткої економії для скорочення дефіциту бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція, подана ультраправою опозицією країни, не набрала 233 голосів, необхідних для повалення уряду прем'єр-міністра Іліє Болояна. За неї віддали всього 134 голоси.

“План жорсткої економії, який передбачає підвищення податків та скорочення витрат, має набути чинності з 1 серпня та спрямований на заспокоєння Європейського Союзу, інвесторів та рейтингових агентств”, - йдеться у повідомленні.

Як очікується, дефіцит бюджету цього року досягне 8% ВВП, але інвестори схвально поставилися до фіскальних обмежень. Наступного року розрив має скоротитися приблизно до 6% ВВП.