У Брюсселі відновлюються перемовини про створення місцевого уряду

Переговори про створення регіонального уряду в Брюсселі відновляться, пише Politico.

Шість партій зустрінуться для остаточного узгодження нової коаліційної угоди після більше ніж року політичної безвиході. “Після кількох тижнів поважних та конструктивних обговорень переговори про формування уряду в Брюсселі зможуть відновитися цього понеділка за участю шести партій: MR (Реформаторський рух), PS (Соціалістична партія), Les Engagés, Groen, Open VLD та Vooruit”, ‒ написала вчора газета La Libre.

Прорив настав у неділю, коли ліберальна MR та соціалістична PS досягли ключової угоди, яка може прокласти шлях до початку роботи дієздатного уряду у Брюсселі.

Це ознаменує собою кінець багатомісячного політичного паралічу в бельгійській столиці.

Угода прямо виключає формальне приєднання до коаліції фламандської націоналістичної партії N-VA, яку очолює прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

“Це дозволить завоювати довіру демократичних партій, представлених у Брюссельському парламенті. Мета такого підходу ‒ якнайшвидше сформувати повноцінний уряд Брюсселя для вирішення проблем, які стоять перед Брюссельським столичним регіоном”, ‒ йдеться у заяві партії.

11 липня президент MR Жорж-Луї Буше оголосив про поновлення переговорів між його партією та соціалістами та заявив, що мета – знайти “рішення” до національного свята Бельгії 21 липня.

Нещодавнє розслідування газети Brussels Times показало, що регіональна влада ймовірно нецільово використала для покриття дефіциту бюджету до 250 мільйонів євро кредитів ЄС, спочатку призначених для проєктів метрополітену та транспорту.