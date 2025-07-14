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92-річний президент Камеруну заявив про намір балотуватися на восьмий термін

Бія керує країною з 1982 року. У 2008 році він скасував обмеження на кількість президентських термінів.

92-річний президент Камеруну заявив про намір балотуватися на восьмий термін

92-річний президент Камеруну Поль Бія заявив про намір балотуватися на новий семирічний термін на жовтневих виборах.

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Про це повідомляє ВВС.

"Будьте певні, що моя рішучість служити вам така ж велика, як і масштаб викликів, що стоять перед нами", - написав Бія у соцмережі Х.

За його словами, рішення піти на восьмий термін було прийняте після "численних і наполегливих" закликів людей з усіх регіонів Камеруну і діаспори.

  • Бія керує країною з 1982 року. У 2008 році він скасував обмеження на кількість президентських термінів. Тривалість президентської каденції у Камеруні - сім років.
  • Адміністрацію Бії критикували за корупцію, розкрадання, неефективне управління і неспроможність вирішувати проблеми безпеки. Стан його здоров'я та здатність керувати державою також регулярно стає предметом громадського обговорення. Зокрема, торік Бія впродовж понад шести тижнів не з'являвся на публіці, що призвело до чуток про його смерть.
  • У жовтні 2024 року уряд Камеруну заборонив обговорювати в ЗМІ стан здоров'я президента. 
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