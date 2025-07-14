92-річний президент Камеруну заявив про намір балотуватися на восьмий термін

Бія керує країною з 1982 року. У 2008 році він скасував обмеження на кількість президентських термінів.

92-річний президент Камеруну Поль Бія заявив про намір балотуватися на новий семирічний термін на жовтневих виборах.

Про це повідомляє ВВС.

"Будьте певні, що моя рішучість служити вам така ж велика, як і масштаб викликів, що стоять перед нами", - написав Бія у соцмережі Х.

За його словами, рішення піти на восьмий термін було прийняте після "численних і наполегливих" закликів людей з усіх регіонів Камеруну і діаспори.

I am a candidate for the 12 October 2025 presidential election.

Rest assured that my determination to serve you is commensurate with the serious challenges facing us.

Together, there are no challenges we cannot meet.

The best is still to come.#Biya2025#PaulBiya#Cameroon pic.twitter.com/yIq7I1jTJ6 — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) July 13, 2025