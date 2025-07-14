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З 1 січня Україна приєднається до "роумінгового безвізу" з Євросоюзом

Це рішення нині ухвалила Єврокомісія. 

З 1 січня Україна приєднається до "роумінгового безвізу" з Євросоюзом
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Єврокомісія схвалила надання Україні так званого роумінгового безвізу – приєднання до політики блоку Roam like at Home. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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На сьогоднішньому засіданні уряду схвалили рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу.

"Очікуємо, що це (приєднання до Roam like at home) відбудеться з 1 січня 2026", – прокоментував Шмигаль. 

Роумінг у ЄС

Коли ви подорожуєте за межі своєї країни до іншої країни ЄС, вам не потрібно платити жодної додаткової плати за користування мобільним телефоном. Це називається "роумінг" або "роумінг як вдома". Дзвінки (на мобільні та стаціонарні телефони), текстові повідомлення (SMS) та використання даних (перегляд вебсторінок, потокове передавання музики та відео тощо) тарифікуються за внутрішніми тарифами, тобто за тією ж ціною, що й дзвінки, текстові повідомлення та дані у вашій країні.

Це саме правило застосовується до будь-яких дзвінків або текстових повідомлень, які ви отримуєте, перебуваючи за кордоном. З вас не стягуватиметься додаткова плата за отримання дзвінків або текстових повідомлень у роумінгу, навіть якщо особа, яка вам телефонує, користується послугами іншого постачальника.
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