Одноразову виплату при народженні дитини збільшать із 10,3 тис. грн до 50 тис. гривень, - Шмигаль

Кабінет міністрів погодив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини.
Про це повідомив прем'єр-міністри Денис Шмигаль.
Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.
Також передбачається збільшення виплат жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.
Також буде запроваджено щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд.
Крім того, впроваджується програма "єЯсла" - після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску до триріччя малюка.
"Зберігаємо “Пакунок малюка” в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Частиною новацій у підтримці родин є також надання “Пакунку школяра”, який ми затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи", - додав Шмигаль.
Детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися повідомить Міністерство соціальної політики.
- Зазначимо, що виплати при народженні дитини не змінювалися з 2014 року. Тоді було запроваджено єдиний розмір допомоги у сумі 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово у розмірі 10 320 гривень, решта - виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.