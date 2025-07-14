Одноразову виплату при народженні дитини збільшать із 10,3 тис. грн до 50 тис. гривень, - Шмигаль

Уряд погодив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини.

Кабінет міністрів погодив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини.

Про це повідомив прем'єр-міністри Денис Шмигаль.

Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Також передбачається збільшення виплат жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.

Також буде запроваджено щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд.

Крім того, впроваджується програма "єЯсла" - після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску до триріччя малюка.

"Зберігаємо “Пакунок малюка” в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Частиною новацій у підтримці родин є також надання “Пакунку школяра”, який ми затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи", - додав Шмигаль.

Детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися повідомить Міністерство соціальної політики.