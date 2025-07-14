Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаЕкономікаДержава

Одноразову виплату при народженні дитини збільшать із 10,3 тис. грн до 50 тис. гривень, - Шмигаль

Уряд погодив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини.

Одноразову виплату при народженні дитини збільшать із 10,3 тис. грн до 50 тис. гривень, - Шмигаль
Фото: Bonnie Kittle/Unsplash

Кабінет міністрів погодив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомив прем'єр-міністри Денис Шмигаль.

Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн

Також передбачається збільшення виплат жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.

Також буде запроваджено щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд. 

Крім того, впроваджується програма "єЯсла" - після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску до триріччя малюка. 

"Зберігаємо “Пакунок малюка” в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Частиною новацій у підтримці родин є також надання “Пакунку школяра”, який ми затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи", - додав Шмигаль.

Детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися повідомить Міністерство соціальної політики.

  • Зазначимо, що виплати при народженні дитини не змінювалися з 2014 року. Тоді було запроваджено єдиний розмір допомоги у сумі 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово у розмірі 10 320 гривень, решта - виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies