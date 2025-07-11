На Буковині депутат сільради "допоміг" приватизувати землі лісового фонду

Депутату Великокучурівської сільради, який сприяв приватизації земель лісового фонду на Буковині, оголосили про підозру.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Великокучурівської сільської ради, який очолюючи відділ земельних відносин сільської ради, організував незаконну передачу земель лісового фонду у приватну власність", – ідеться у повідомленні відомства.

За інформацією ОГП, під час розгляду питання на сесії щодо відчуження 5 земельних ділянок, депутат не повідомив колег, що мова йде про землі лісового фонду, якими сільська рада не розпоряджається. Землі перебувають у користуванні ДП "Ліси України" і не підлягають приватизації.

На підставі недостовірної інформації сільська рада ухвалила рішення, яке дало "зелене світло" незаконному виведенню лісів із державної власності.

У результаті незаконних дій державі завдано збитків майже на 1,8 млн грн.

Підозрюваному інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України). За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід та відстороненно від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури. Оперативний супровід — Чернівецьке управління ДВБ Нацполіції за сприяння департаменту внутрішньої безпеки ДП "Ліси України".