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На Буковині депутат сільради "допоміг" приватизувати землі лісового фонду

Державі завдано збитків на 1,8 млн грн.

На Буковині депутат сільради "допоміг" приватизувати землі лісового фонду
Фото: Офіс генпрокурора

Депутату Великокучурівської сільради, який сприяв приватизації земель лісового фонду на Буковині, оголосили про підозру. 

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Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру  депутату Великокучурівської сільської ради, який очолюючи відділ земельних відносин сільської ради, організував незаконну передачу земель лісового фонду у приватну власність", – ідеться у повідомленні відомства.

За інформацією ОГП, під час розгляду питання на сесії щодо відчуження 5 земельних ділянок, депутат не повідомив колег, що мова йде про землі лісового фонду, якими сільська рада не розпоряджається. Землі перебувають у користуванні ДП "Ліси України" і не підлягають приватизації. 

На підставі недостовірної інформації сільська рада ухвалила рішення, яке дало "зелене світло" незаконному виведенню лісів із державної власності.

У результаті незаконних дій державі завдано збитків майже на 1,8 млн грн.

Підозрюваному інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України). За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід та відстороненно від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури. Оперативний супровід — Чернівецьке управління ДВБ Нацполіції за сприяння департаменту внутрішньої безпеки ДП "Ліси України".
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