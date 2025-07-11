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Україна уклала з Італією угоди, які посилюють співпрацю у сфері відновлення

Зокрема Італія допоможе відновлювати Одещину.

Україна уклала з Італією угоди, які посилюють співпрацю у сфері відновлення
Олексій Кулеба та Антоніо Таяні
Фото: телеграм Олексія Кулеби

На полях Конференції з відновлення України (URC) у Римі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом із главою МЗС Італії Антоніо Таяні підписали низку рішень, які посилюють практичну співпрацю України та Італії у сфері відновлення.

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Як йдеться на телеграм-каналі Олексія Кулеби, це – довгострокові інструменти підтримки: фінансування аграрної інфраструктури, житлових програм, медичних установ, культурних проєктів, а також доступ до італійських фінансових механізмів.

Зокрема одним із фокусів відновлення є Одещина, щодо якої уклали дві важливі грантові угоди: 

  • 6 млн євро – на реконструкцію двох зрошувальних систем в Одеській області. Це дозволить зменшити втрати води, підвищити врожайність і стабілізувати агровиробництво на півдні країни.
  • 33,5 млн євро – на відновлення шести об’єктів культурної спадщини в Одесі: філармонії, художнього музею, музею західного і східного мистецтва, літературного музею та інших знакових об’єктів. 

Також триває підготовка до ще одного рішення – фінансування будівництво нового корпусу дитячої обласної лікарні в Одесі. Це частина більш широкої роботи зі створення сучасного медичного хабу на півдні – з новими стаціонарами, обладнанням, системою енергозабезпечення й укриттями. Як зазначив Кулеба, про таку домовленість оголосили на полях форуму. 

Україна та Італія також уклали важливу угоду на 100 млн євро додаткового фінансування – у межах спільної заяви Мінрозвитку, МЗС Італії та ЄБРР – на підтримку проєкту компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло через державну програму єВідновлення. 

Крім цього, сторони підписали Меморандум щодо доступу України до італійських фінансових механізмів. Передбачено страхове покриття до 100% для банків за експортними кредитами — на суму до 1,5 млрд євро. Також буде можливість змішаного фінансування проєктів для громад – поєднання пільгових кредитів і грантових коштів. Передбаченесприяння закупівлі італійських товарів і послуг для потреб відновлення із залученням компаній, технологій та інфраструктурних рішень.

  • Перед цим Україна та Італія підписали угоду про виділення 1 млн євро на кібербезпеку.
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