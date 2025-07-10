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Westinghouse і Енергоатом працюють над налагодженням виробництва ядерного палива в Україні

Виробничу лінію для виготовлення паливних збірок ВВЕР-1000 створять на одному з майданчиків дочірнього підприємства Енергоатому.

Westinghouse і Енергоатом працюють над налагодженням виробництва ядерного палива в Україні
підписання угод між Westinghouse і Енергоатомом
Фото: Міненерго

Компанія Westinghouse Electric Company та Енергоатом підписали нові угоди для запуску виробництва компонентів ядерного палива в Україні за технологіями Westinghouse.

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Про це повідомило Міністерство енергетики.

Про це сторони оголосили під час Конференції з відновлення України. Виробничу лінію для виготовлення паливних збірок ВВЕР-1000 буде створено на одному з майданчиків дочірнього підприємства Енергоатому.

Westinghouse раніше визнала українське підприємство кваліфікованим постачальником. Очікується підписання остаточної угоди про постачання обладнання.

Також компанії домовилися про будівництво в Україні дев’яти реакторів типу AP1000. Це реактори покоління III+ з унікальними повністю пасивними системами безпеки, стандартизованою модульною конструкцією та провідними показниками експлуатаційної гнучкості.

  • У вересні 2023 року в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива Westinghouse. Це паливо компанія виробила за участі фахівців НАЕК. Раніше всі реактори цього типу, які експлуатують у багатьох країнах світу, працювали тільки на російському ядерному паливі. 
  • Торік стало відомо, що на Хмельницькій АЕС розпочали підготовку до зведення двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse АР1000. 
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