Westinghouse і Енергоатом працюють над налагодженням виробництва ядерного палива в Україні

Виробничу лінію для виготовлення паливних збірок ВВЕР-1000 створять на одному з майданчиків дочірнього підприємства Енергоатому.

підписання угод між Westinghouse і Енергоатомом

Компанія Westinghouse Electric Company та Енергоатом підписали нові угоди для запуску виробництва компонентів ядерного палива в Україні за технологіями Westinghouse.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Про це сторони оголосили під час Конференції з відновлення України. Виробничу лінію для виготовлення паливних збірок ВВЕР-1000 буде створено на одному з майданчиків дочірнього підприємства Енергоатому.

Westinghouse раніше визнала українське підприємство кваліфікованим постачальником. Очікується підписання остаточної угоди про постачання обладнання.

Також компанії домовилися про будівництво в Україні дев’яти реакторів типу AP1000. Це реактори покоління III+ з унікальними повністю пасивними системами безпеки, стандартизованою модульною конструкцією та провідними показниками експлуатаційної гнучкості.