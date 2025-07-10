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Коаліція охочих посилить підтримку України та санкції проти РФ

Також коаліція створює штаб у Парижі і планує координаційний осередок у Києві.

Коаліція охочих посилить підтримку України та санкції проти РФ
засідання Коаліції охочих
Фото: ОПУ

Лідери Коаліції охочих погодили створення постійного оперативного штабу в Парижі для майбутньої сил підтримки України. 

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Після 12 місяців його планують перемістити до Лондона. У Києві також працюватиме координаційний осередок, який очолить британський генерал-майор, ідеться на сайті уряду Великобританії.

Про такі кроки домовилися лідери коаліції під час віртуальної зустрічі. До обговорення приєдналися прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії.

Уперше в зустрічі взяли участь представники США, зокрема спеціальний посланець президента генерал Кіт Келлог, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль.

Коаліція планує розгорнути сили одразу після припинення бойових дій. Їхні завдання:

  • відновлення сухопутних військ України: логістика, озброєння, навчання;
  • забезпечення безпеки неба: патрулювання повітряного простору спільно з Повітряними силами ЗСУ;
  • розчищення Чорного моря: посилення наявної Чорноморської групи (Туреччина, Румунія, Болгарія) спеціалістами для пришвидшення розмінування морських шляхів.

Лідери засудили масовані атаки Росії по українських містах і закликали Кремль припинити агресію та перейти до змістовних переговорів.

В Офісі Президента України зазначили, що лідери коаліції підтримали подальші мирні переговори між Україною та Росією, домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ. зокрема, ідеться про країни-агресора включно з російським експортом нафти й газу, тіньовим флотом та постачаннями з третіх країн, що використовуються російською воєнною машиною.

Коаліція охочих також надаватиме пріоритет забезпеченню України військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для її оборони в поточній боротьбі. Лідери підтвердили домовленість про надання нашій державі військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році і домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки у 2026 році. 
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