У Китаї відреагували на затримання їхніх громадян в Україні за шпигунство

Влада Китайської народної республіки прокоментувала затримання в Києві батька та сина, які намагалися незаконно вивезти до Китаю секретну документацію на український ракетний комплекс RK-360MC "Нептун".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо підтвердиться, що ці особи є громадянами Китаю, ми будемо захищати їхні законні права і інтереси відповідно до чинного законодавства", - заявила на брифінгу речниця китайського МЗС Мао Нінн.

Вона зазначила, що Пекін наразі вивчає інформацію.