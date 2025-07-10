У Китаї відреагували на затримання їхніх громадян в Україні за шпигунство

Влада Китайської народної республіки прокоментувала затримання в Києві батька та сина, які намагалися незаконно вивезти до Китаю секретну документацію на український ракетний комплекс RK-360MC "Нептун".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Якщо підтвердиться, що ці особи є громадянами Китаю, ми будемо захищати їхні законні права і інтереси відповідно до чинного законодавства", - заявила на брифінгу речниця китайського МЗС Мао Нінн.
Вона зазначила, що Пекін наразі вивчає інформацію.
- 9 липня СБУ повідомила, що в Києві затримали двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун". Один із них - 24-річний колишній студент, а другий - його батько.
- Зараз "Нептуни" вже тривалий час застосовують для ударів по важливих об’єктах ворога. У 2024 році ці ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованій території, так і в Росії. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази країни-агресорки.
- У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що “Нептун” тепер має дальність - 1000 кілометрів.