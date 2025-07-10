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У Китаї відреагували на затримання їхніх громадян в Україні за шпигунство

Пекін наразі вивчає інформацію.

У Китаї відреагували на затримання їхніх громадян в Україні за шпигунство

Влада Китайської народної республіки прокоментувала затримання в Києві батька та сина, які намагалися незаконно вивезти до Китаю секретну документацію на український ракетний комплекс RK-360MC "Нептун".

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо підтвердиться, що ці особи є громадянами Китаю, ми будемо захищати їхні законні права і інтереси відповідно до чинного законодавства", - заявила на брифінгу речниця китайського МЗС Мао Нінн. 

Вона зазначила, що Пекін наразі вивчає інформацію.

  • 9 липня СБУ повідомила, що в Києві затримали двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун". Один із них - 24-річний колишній студент, а другий - його батько.
  • Зараз "Нептуни" вже тривалий час застосовують для ударів по важливих об’єктах ворога. У 2024 році ці ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованій території, так і в Росії. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази країни-агресорки.
  • У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що “Нептун” тепер має дальність - 1000 кілометрів
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