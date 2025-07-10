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Міністр оборони Нідерландів: Росія вже давно могла б укласти мир, але її до цього треба змусити

"Путін продовжуватиме терор, доки це буде йому вигідно".

Міністр оборони Нідерландів: Росія вже давно могла б укласти мир, але її до цього треба змусити
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: rfa.org

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що президент Росії Владімір Путін буде продовжувати терор України до тих пір, коли агресія не приноситиме користі та буде коштувати йому дорого.

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Про це він написав у соцмережі Х.

"Путін продовжуватиме терор, доки це буде йому вигідно. Це має змінитися. Це можливо лише тоді, коли агресія не приноситиме користі (завдяки масовій підтримці України) і буде коштувати дорого (масові санкції). Росія вже давно могла б укласти мир, але її до цього треба змусити", - написав він.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц закликав Словаччину та її прем'єра Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета антиросійських санкцій. 
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