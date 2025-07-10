Міністр оборони Нідерландів: Росія вже давно могла б укласти мир, але її до цього треба змусити

"Путін продовжуватиме терор, доки це буде йому вигідно".

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що президент Росії Владімір Путін буде продовжувати терор України до тих пір, коли агресія не приноситиме користі та буде коштувати йому дорого.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Путін продовжуватиме терор, доки це буде йому вигідно. Це має змінитися. Це можливо лише тоді, коли агресія не приноситиме користі (завдяки масовій підтримці України) і буде коштувати дорого (масові санкції). Росія вже давно могла б укласти мир, але її до цього треба змусити", - написав він.



Poetin gaat door met terreur, zolang hem dit voordeel oplevert.



Dit moet veranderen. Dat kan alleen als agressie niks oplevert (door massieve steun aan Oekraïne) en veel kost (massieve sancties).



Rusland had al lang vrede kunnen sluiten, maar moet hiertoe worden gedwongen. 🇺🇦 pic.twitter.com/L3OEwxrFB9 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) July 10, 2025

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц закликав Словаччину та її прем'єра Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета антиросійських санкцій.

ЄС мав затвердити новий пакет обмежувальних заходів минулого місяця, однак Угорщина та Словаччина вирішили заблокувати 18-й пакет санкцій у відповідь плани ЄС поступово відмовитися від імпорту російських нафти та природного газу.

3 липня президент Європейської ради анонсував ухвалення невдовзі 18-го пакету санкцій проти Росії.