Британія і Франція планують замовити більше ракет Storm Shadow

Поки невідомо, скільки ракет замовлять та чи будуть вони постачатися в Україну.

Велика Британія та Франція планують замовити більше крилатих ракет Storm Shadow та домовляться посилити співпрацю у сфері ядерного стримування.

Як пише Bloomberg, під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона у четвер у Лондоні йтиметься про важливість поглиблення оборонних зв'язків. Вони також оголосять про замовлення більше крилатих ракет Storm Shadow, які постачають Україні та прискорення розробки заміни цієї зброї наступного покоління.

Уряд Великої Британії не повідомив, скільки він замовить, а також чи будуть вони поповнювати внутрішні запаси, чи відправлятимуть ракети в Україну.

За словами Стармера, Велика Британія та Франція мають глибоку історію співпраці в галузі оборони, і сьогоднішні угоди виводять партнерство країн "на новий рівень". Також на зустрічі просунуть низку інших англо-французьких проектів щодо ракет класу "повітря-повітря", зброї спрямованої енергії, космосу та штучного інтелекту.

Планується, що армії обох країн посилять координацію, і це дозволить близько 50 000 військовим бути готовими до активації та захисту Європи в рамках НАТО.

Крім цього, Стармер і Макрон мають зателефонувати на зустріч так званої Коаліції охочих у четвер. Високопоставлений французький чиновник заявив, що представник США, хоча й не сам Трамп, також приєднається до заходу, і це є ще однією ознакою підтримки України американською стороною лише через день після того, як президент пообіцяв відновити призупинені поставки зброї. Коаліція оголосить про створення оперативного командного центру під час цього дзвінка, сказав чиновник.

Ракети SCALP/Storm Shadow мають максимальну дальність польоту близько 250 кілометрів. Вони виробляються багатонаціональним європейським виробником зброї MBDA та вважаються винятково точними завдяки своїй передовій навігаційній системі.

Вони летять на високих швидкостях, використовуючи комбінацію так званої інерціальної навігації з глобальною системою позиціонування та навігації з орієнтацією на місцевість. Кожна ракета коштує майже 1 мільйон доларів.

Велика Британія почала дозволяти Україні використовувати систему Storm Shadow проти Росії у листопаді 2024 року, після рішення тодішнього президента США Джо Байдена схвалити обмежене використання Києвом цієї зброї для ударів по військових об'єктах на території РФ.