Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Макрон у Британії пообіцяв не покинути Україну

Президент Франції виступив перед парламентом у Лондоні.

Макрон у Британії пообіцяв не покинути Україну
Емманюель Макрон та король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

Під час промови у британському парламенті президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна та Сполучене Королівство "ніколи не покинуть Україну і не погодяться на те, що сила - це правильно".

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як пише "Суспільне", політик закликав "захистити трансатлантичний альянс та світовий порядок, сформований у 1945 році". Цю та інші його тези британські законотворці зустрічали оплесками. 

Макрон також анонсував спільну заяву Франції та Британії про переозброєння під час саміту 10 липня. Обидві держави мають намір підняти оборонні витрати до рівня щонайменше 3,5% від ВВП.

Французький лідер здійснює історичний візит до Сполученого Королівства - він перший європейський лідер, який з повним церемоніалом відвідує Лондон за час правління Чарльза ІІІ, а також після виходу Британії з Європейського Союзу. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies