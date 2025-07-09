Макрон у Британії пообіцяв не покинути Україну

Під час промови у британському парламенті президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна та Сполучене Королівство "ніколи не покинуть Україну і не погодяться на те, що сила - це правильно".

Як пише "Суспільне", політик закликав "захистити трансатлантичний альянс та світовий порядок, сформований у 1945 році". Цю та інші його тези британські законотворці зустрічали оплесками.

Макрон також анонсував спільну заяву Франції та Британії про переозброєння під час саміту 10 липня. Обидві держави мають намір підняти оборонні витрати до рівня щонайменше 3,5% від ВВП.

Французький лідер здійснює історичний візит до Сполученого Королівства - він перший європейський лідер, який з повним церемоніалом відвідує Лондон за час правління Чарльза ІІІ, а також після виходу Британії з Європейського Союзу.