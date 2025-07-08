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Президент підписав укази про синхронізацію українських санкцій із трьома останніми пакетами ЄС

Обмежувальні заходи застосували проти компаній, які причетні до тіньового флоту РФ, виробництва дронів тощо.

Президент підписав укази про синхронізацію українських санкцій із трьома останніми пакетами ЄС
Володимир Зеленський
Фото: А

Президент Володимир Зеленський підписав укази про узгодження українських санкцій проти Росії та інших країн з 15-м, 16-м і 17-м пакетами обмежень Європейського Союзу.

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Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Укрінформ». Тексти указів також оприлюднили на сайті глави держави.

За словами Власюка, 15-й пакет охоплює фізичних і юридичних осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів — російський льотчик Олександр Азаренков, який причетний до ракетного удару по лікарні «Охматдит», та компанія «Гуміч», що виробляє бойових роботів.

16-й пакет стосується осіб із Росії, Китаю, Туреччини та інших держав. До переліку потрапили Центр «Воїн», який займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і компанія «Південний флот», що транспортує російську нафту тіньовим флотом.

17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Серед фігурантів — золотодобувна компанія «Петропавловськ» та китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії.
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