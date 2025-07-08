​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські евакуювали з Білозерки на Херсонщині дві родини з дітьми

У двох операціях евакуювали чотирьох дітей.

Поліцейські евакуювали з Білозерки на Херсонщині дві родини з дітьми
Евакуйована з Херсонщини родина з дітьми
Фото: Поліця Херсонщини

Співробітники поліції евакуювали з Білозерки Херсонської області дві родини з дітьми.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Білозерка наразі щоденно потерпає від атак окупантів. Вороги безжалісно обстрілюють її з артилерії та атакують дронами. Перебувати в Білозерці стає все небезпечніше”, - зазначили в поліції.

Зокрема, правоохоронці вивезли 43-річну жительку Білозерки з двома дочками віком 11 та 12 років, яка зателефонувала до поліції.

Реклама

Ювенальні інспектори забрали жінку з дітьми та разом із волонтерами громадської організації “Save Ukraine” евакуювали на броньованому автомобілі.

Крім того, вирішила виїхати 38-річна місцева жителька разом із 13-річним і 6-річним синами. До евакуаційної операції долучилися також поліцейські офіцери громади.

Зараз родини перебувають у безпеці та адаптуються на новому місці.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies