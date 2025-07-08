Поліцейські евакуювали з Білозерки на Херсонщині дві родини з дітьми

У двох операціях евакуювали чотирьох дітей.

Евакуйована з Херсонщини родина з дітьми

Співробітники поліції евакуювали з Білозерки Херсонської області дві родини з дітьми.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Білозерка наразі щоденно потерпає від атак окупантів. Вороги безжалісно обстрілюють її з артилерії та атакують дронами. Перебувати в Білозерці стає все небезпечніше”, - зазначили в поліції.

Зокрема, правоохоронці вивезли 43-річну жительку Білозерки з двома дочками віком 11 та 12 років, яка зателефонувала до поліції.

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Ювенальні інспектори забрали жінку з дітьми та разом із волонтерами громадської організації “Save Ukraine” евакуювали на броньованому автомобілі.

Крім того, вирішила виїхати 38-річна місцева жителька разом із 13-річним і 6-річним синами. До евакуаційної операції долучилися також поліцейські офіцери громади.

Зараз родини перебувають у безпеці та адаптуються на новому місці.