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На Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого роками незаконно засівали танковий полігон

Йому інкриміновано недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

На Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого роками незаконно засівали танковий полігон

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, який допустив багаторічне незаконне використання земель Міністерства оборони.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Посадовець укладав договори оренди з аграріями на законне використання земель Міноборони площею майже 1,5 тис. гектарів. Водночас фермери самовільно захопили ще понад 100 гектарів, зокрема - частину танкового полігону, та засівали їх без укладання договорів і сплати орендної плати.

"Керівник відділу не реагував на виявлені порушення, не вживав жодних заходів для припинення незаконного використання стратегічної території та не інформував про це командування. За висновками експертизи, через його бездіяльність державі завдано понад 8 млн грн збитків", - наголосили в ДБР.

Нині посадовець працює в іншому підрозділі. Йому інкриміновано недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. 

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