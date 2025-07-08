На війні загинув фотограф, експрацівник Чорнобильського заповідника Станіслав Гуменюк

Захисник був убитий російським ударом у червні, спогади про нього ДАЗВ опублікувало вчора.

На війні загинув головний сержант 153-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил, фотограф і колишній співробітник Чорнобильського заповідника Станіслав Гуменюк. Інформацію про смерть повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

Захисник загинув у віці 59 років 22 червня внаслідок ворожого удару по Херсонській області. Він воював проти ворога ще в часи АТО, а під час повномасштабної війни долучився до війська восени 2024-го.

"Останні декілька місяців його підрозділ базувався у Херсонській області. Свої обов’язки Станіслав Гуменюк виконував із притаманною йому завзятістю і прямотою. Але зв’язок із колегами з Чорнобильської зони не втрачав, спілкувався, коли була можливість", – повідомили в ДАЗВ.

Святослав Гуменюк від початку війни в 2014 році допомагав захисникам АТО як волонтер, а у 2015 добровільно став на захист України.

"Через рік звільнився, але займався активно волонтерською діяльністю. В допомогу військовим вкладав свою душу, часточку життя, нерви, гроші. Має посвідчення учасника бойових дій за участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та захисті незалежності та суверенітету України", – додали в повідомленні.