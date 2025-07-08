Станом на ранок у зв'язку з негодою знеструмлення були в 701 населеному пункті

Внаслідок негоди в Україні станом на ранок 8 липня частково або повністю були знеструмленими 701 населений пункт в шести областях. Про це повідомили в Укренерго.

Ремонтні бригади працюють над ремонтом. За прогнозом енергетиків, повністю живлення відновлять до кінця доби.

Енергосистема продовжує відновлення після ворожих атак.

"У період вечірнього піку споживання – з 17:00 до 22:00 – є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних приладів одночасно", – йдеться у повідомленні.