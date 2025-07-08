Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Станом на ранок у зв'язку з негодою знеструмлення були в 701 населеному пункті

Енергетики працюють над заживленням.

Внаслідок негоди в Україні станом на ранок 8 липня частково або повністю були знеструмленими 701 населений пункт в шести областях. Про це повідомили в Укренерго.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Ремонтні бригади працюють над ремонтом. За прогнозом енергетиків, повністю живлення відновлять до кінця доби. 

Енергосистема продовжує відновлення після ворожих атак.

"У період вечірнього піку споживання – з 17:00 до 22:00 – є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних приладів одночасно", – йдеться у повідомленні. 

  • Учора в деяких регіонах України були зливи й грози. Нині грозу прогнозували для Києва.
Реклама
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies