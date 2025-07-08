Росіяни вранці вбили в Херсоні чоловіка скидом із дрона

"Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими зс рф", – йдеться у повідомленні.

Ворог провів атаку близько 5 ранку. Загиблим є 66-річний чоловік.

Російська армія вранці 8 липня скинула з дрона вибухівку на цивільну машину в Херсоні. Водій загинув, повідомили в прокуратурі області.

Вони атакували його авто.

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