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Росіяни вранці вбили в Херсоні чоловіка скидом із дрона

Вони атакували його авто. 

Росіяни вранці вбили в Херсоні чоловіка скидом із дрона
Фото: Ксенія Новицька

Російська армія вранці 8 липня скинула з дрона вибухівку на цивільну машину в Херсоні. Водій загинув, повідомили в прокуратурі області. 

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Ворог провів атаку близько 5 ранку. Загиблим є 66-річний чоловік. 

"Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими зс рф", – йдеться у повідомленні. 

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 стаття 438 КК України).

  • Учора Росія вбила в Херсонській області одну людину, ще чотирьох поранила. Ворог б'є по Херсонській області щоденно, зокрема цілеспрямовано полює на цивільних дронами. 
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