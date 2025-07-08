Росіяни вранці вбили в Херсоні чоловіка скидом із дрона

Російська армія вранці 8 липня скинула з дрона вибухівку на цивільну машину в Херсоні. Водій загинув, повідомили в прокуратурі області.
Ворог провів атаку близько 5 ранку. Загиблим є 66-річний чоловік.
"Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими зс рф", – йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 стаття 438 КК України).
- Учора Росія вбила в Херсонській області одну людину, ще чотирьох поранила. Ворог б'є по Херсонській області щоденно, зокрема цілеспрямовано полює на цивільних дронами.