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У лікарнях залишаються 6 мешканців Запоріжжя, які постраждали від обстрілу РФ

Загалом від атак ворога постраждали 20 людей. 

У лікарнях залишаються 6 мешканців Запоріжжя, які постраждали від обстрілу РФ
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Шість людей, постраждалих внаслідок вчорашньої атаки на Запоріжжя, залишаються під наглядом лікарів. Стан постраждалих – чотирьох чоловіків та двох жінок – медики оцінюють як середньої тяжкості. 

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Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, загалом 20 людей отримали поранення. 

Упродовж доби окупанти завдали 503 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Війська Росії здійснили 5 авіаційних ударів по Камʼянському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці.

337 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Нижню Хортицю, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 

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8 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе, Малу Токмачку та Щербаки. 

153 артилерійські удари завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новопавлівки. 

Надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів, адміністративних будівель.
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