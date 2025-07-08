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Окупанти вбили цивільного на Херсонщині і ще чотирьох – поранили

Від російських обстрілів потерпали 35 населених пунктів області. 

Окупанти вбили цивільного на Херсонщині і ще чотирьох – поранили

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині загинула людина. Ще четверо – поранені. Ворог атакував 35 населених пунктів області.

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Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дар’ївка, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Милове, Михайлівка, Надіївка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Одрадокам’янка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Чорнобаївка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили підприємство, господарчу споруду та гараж.

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