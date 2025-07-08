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Унаслідок нічної атаки Росії є ураження в п'яти локаціях. Більшість дронів вдалося знешкодити

Ворог запустив чотири ракети і 54 БпЛА. Захисники знешкодили 34 дрони. 

Унаслідок нічної атаки Росії є ураження в п'яти локаціях. Більшість дронів вдалося знешкодити
Повітряні сили повідомили про відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram

У ніч на 8 липня ворог атакував українців 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Атаку дронами росіяни проводили з напрямків Курськ, Орел (Росія), Гвардійське – ТОТ Криму. 

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Є влучання в п’яти локаціях. Про це повідомили Повітряні сили

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ”, – йдеться у повідомленні. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Відбиття атаки

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