Британія запровадила санкції через використання росіянами хімічної зброї

Сполучене Королівство оголосило про застосування санкцій проти росіян, причетних до порушення конвенції про заборону використання хімічної зброї під час війни в Україні.

Як пише Reuters, обмеження у вигляді замороження активів та заборони подорожей запроваджено проти командувача та заступника командувача російських військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту - Олексія Ртіщева та Андрія Марченка відповідно.

Також британський уряд покарав об'єднане акціонерне товариство "Федеральний науково-виробничий центр дослідницького інституту прикладної хімії". Це підприємство постачало російським військам гранати з отруйними хімічними речовинами, які були застосовані на фронті в Україні.