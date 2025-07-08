Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоВійна

Британія запровадила санкції через використання росіянами хімічної зброї

У списку двоє осіб та одна компанія.

Британія запровадила санкції через використання росіянами хімічної зброї
Хімічна зброя, застосована росіянами
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Сполучене Королівство оголосило про застосування санкцій проти росіян, причетних до порушення конвенції про заборону використання хімічної зброї під час війни в Україні.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як пише Reuters, обмеження у вигляді замороження активів та заборони подорожей запроваджено проти командувача та заступника командувача російських військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту - Олексія Ртіщева та Андрія Марченка відповідно.

Також британський уряд покарав об'єднане акціонерне товариство "Федеральний науково-виробничий центр дослідницького інституту прикладної хімії". Це підприємство постачало російським військам гранати з отруйними хімічними речовинами, які були застосовані на фронті в Україні. 

Реклама
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies