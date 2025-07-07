Російська армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури Сумщини (оновлено)

У Сумському районі виникли проблеми зі світлом.

У Сумському районі російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури унаслідок чого виникли пооблеми зі світлом.

Оновлення. За інформацією Міненерго, сьогодні ввечері російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго". Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання.

Наразі близько 23 000 абонентів знеструмлено. Тривають відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання для жителів міста в найкоротші терміни.

Про це повідомляє очільник Сумької ОВА Олег Григоров.

"Армія рф завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання", — ідеться у повідомленні.

Тривають відновлювальні роботи.