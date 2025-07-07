Бійці ССО на кордоні з РФ здійснили наліт з тилу на ворожу групу

Бійці підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшли з тилу і здійснили наліт на ворожу групу на кордоні з РФ.

Про це повідомляє Командування ССО.

"Кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України. Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів", — йдеться у повідомленні.

Група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію ворога поблизу кордону з РФ. "Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети. Результат — знищення живої сили противника, трофеї та безцінний бойовий досвід".