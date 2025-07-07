На Чернігівщині викрили "педколектив", який за хабарі ухилявся від мобілізації, - ДПСУ

Правоохоронці та співробітники Чернігівського прикордонного загону викрили осіб, які продавали посади у місцевих закладах освіти.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Організаторкою була директорка одного з місцевих навчальних закладів. Вона також схиляла до участі керівників інших шкіл.

Підозрювана формувала фіктивні документи про працевлаштування на посади вчителів, також практикувалося призначення на технічні посади, але з наданням документів для ТЦК, що ці особи є педагогами. Посада вчителя коштувала $4300, таким чином "клієнти" отримували відстрочку від мобілізації.

"В ході досудового розслідування задокументовано факт передачі хабаря у розмірі 4300 доларів за фіктивне працевлаштування на посаду вчителя. На підставі підроблених документів «замовник» отримав відстрочку від мобілізації. Крім цього, правоохоронці зафіксували ще щонайменше п’ять випадків фіктивного працевлаштування інших військовозобов’язаних", - зазначили в ДПСУ.

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Фото: ДПСУ

Правоохоронці провели низку обшуків у оселях фігурантів та закладах освіти. В ході слідчих дій виявлено та вилучено грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, в сумі близько 19 тисяч доларів США та близько 300 тисяч гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.