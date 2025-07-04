Бійці ЗСУ знищили російський прапор, який окупанти встановили у районі пункту пропуску "Грем'яч" на кордоні з Чернігівщиною.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні рф та України в Чернігівській області", — ідеться у повідомленні.
У Генштабі додають, що окупанти іноді вдаються до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою.
Та чергова провокація росіян зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор.
"Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено.
- Нещодавно бійці ССО здійснили наліт на групу росіян поблизу кордону: чотирьох окупантів ліквідовано, одного взяли в полон.