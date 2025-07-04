Ситуація у прикордонні України та РФ під контролем Сил оборони.

Бійці ЗСУ знищили російський прапор, який окупанти встановили у районі пункту пропуску "Грем'яч" на кордоні з Чернігівщиною.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні рф та України в Чернігівській області", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що окупанти іноді вдаються до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою.

Та чергова провокація росіян зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор.

"Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено.