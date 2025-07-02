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Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів біля кордону

Чотирьох окупантів ліквідували, один здався у полон.

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів біля кордону
Фото: скріншот відео

Бійці ССО провели наліт на групу росіян поблизу кордону: чотирьох окупантів ліквідовано, одного взяли в полон.

Про це ідеться у повідомлення ССО.

"Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію, в результаті знищили 4 військовослужбовців рф, ще одного взяли в полон. Оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога", — ідеться у повідомленні. 

Оцінивши тактичну обстановку бійці ССО ЗСУ здійсненили успішний наліт на ворожу групу. Після обшуку тіл противника, оператори ССО провели допит та радіоперехоплення. 
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