Чотирьох окупантів ліквідували, один здався у полон.

Бійці ССО провели наліт на групу росіян поблизу кордону: чотирьох окупантів ліквідовано, одного взяли в полон.

Про це ідеться у повідомлення ССО.

"Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію, в результаті знищили 4 військовослужбовців рф, ще одного взяли в полон. Оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога", — ідеться у повідомленні.

Оцінивши тактичну обстановку бійці ССО ЗСУ здійсненили успішний наліт на ворожу групу. Після обшуку тіл противника, оператори ССО провели допит та радіоперехоплення.