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Уряд запускає експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла

Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн.

Уряд запускає експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла
Ілюстративне фото
Фото: kr.gov.ua

Уряд започатковує експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 2 липня.

«Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес», — зазначив він. 

За словами Дениса Шмигаля, в першу чергу муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники. 

Уряд визначив чіткі критерії як для отримувачів житла, так і для самих помешкань. Зокрема, встановлено норму — 40 кв м на родину з двох осіб. Квартири мають бути придатними для проживання, з умеблюванням та наявністю побутової техніки.

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Глава уряду підкреслив, що орендна плата визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням соціально-економічних умов конкретного регіону. 

«Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн», — зазначив прем’єр-міністр та додав, що проєкт  фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. 

Завдяки реалізації експериментального проєкту громадяни, які цього потребують будуть забезпечені житлом громадян. Це також сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади та створить додаткові стимули для повернення українців на Батьківщину.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE, урядом також прийняте рішення щодо спрямування  540 млн грн громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова. Зазначені ресурси будуть інвестовані в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.
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