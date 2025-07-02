Уряд запускає експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла

Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн.

Уряд започатковує експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 2 липня.

«Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес», — зазначив він.

За словами Дениса Шмигаля, в першу чергу муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.

Уряд визначив чіткі критерії як для отримувачів житла, так і для самих помешкань. Зокрема, встановлено норму — 40 кв м на родину з двох осіб. Квартири мають бути придатними для проживання, з умеблюванням та наявністю побутової техніки.

Глава уряду підкреслив, що орендна плата визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням соціально-економічних умов конкретного регіону.

«Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн», — зазначив прем’єр-міністр та додав, що проєкт фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

Завдяки реалізації експериментального проєкту громадяни, які цього потребують будуть забезпечені житлом громадян. Це також сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади та створить додаткові стимули для повернення українців на Батьківщину.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE, урядом також прийняте рішення щодо спрямування 540 млн грн громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова. Зазначені ресурси будуть інвестовані в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.