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У Запоріжжі правоохоронця та адвокатку викрили на привласненні квартир померлих

Вже після смерті власника зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання померлої особи.

У Запоріжжі правоохоронця та адвокатку викрили на привласненні квартир померлих
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю та адвокатці, які незаконного забирали квартири одиноких померлих людей. 

Загальна вартість нерухомості, яку зловмисники намагалися привласнити, становить понад 3,6 млн гривень.

Після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Проте фігуранти втручались у цей процес і привласнювали квартири.

Правоохоронець, використовуючи службові зв’язки, отримував інформацію про смерть таких осіб. Адвокатка, прикриваючись професійною діяльністю, забезпечувала «юридичне оформлення» оборудок у судах.

Так, вже після смерті власника зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання померлої особи. Потім підробляли документи, що нібито підтверджували ці борги та зверталися до суду з вимогою стягнення цих боргів у вигляді передання квартири. 

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Зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще у 2012 році. Вже після такої «легалізації» права власності вони виставляли нерухомість на продаж.

Слідство встановило щонайменше п’ять подібних оборудок з квартирами, які мали перейти у власність запорізької громади.

Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 358 КК України).

Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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