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З 1 липня міжнародні практики захисту дітей впроваджуються у всіх регіонах України

Йдеться, зокрема, про доступ дитини до безоплатної правової, медичної, соціальної та психологічної допомоги.

З 1 липня міжнародні практики захисту дітей впроваджуються у всіх регіонах України
Фото: Офіс Генпрокурора

З 1 липня 2025 року міжнародні практики комплексного захисту прав дітей у системі кримінальної юстиції впроваджуватимуться в усіх регіонах України. Відповідний Наказ підписали Офіс Генерального прокурора спільно з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції та Міністерством соціальної політики.

Стандарти враховують вік, рівень розвитку та індивідуальні потреби дитини, забезпечуючи захист її прав на кожному етапі кримінального процесу. 

Серед ключових принципів:

  • доступ дитини до безоплатної правової, медичної, соціальної та психологічної допомоги;
  • спеціалізація прокурорів, слідчих, адвокатів і психологів;
  • проведення процесуальних дій у комфортному, безпечному середовищі;
  • запобігання повторній травматизації – мінімізація кількості допитів, дистанційна участь у судовому процесі та недопущення контакту з підозрюваними або обвинуваченими.

Пілотний проєкт стартував у 2023 році в шести регіонах країни. Минулого року його було розширено на 12 областей. За цей час відкрито 13 центрів за моделлю «Барнахус» і понад 100 приміщень, облаштованих за методикою «Зелена кімната».

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Офіс Генпрокурора зазначає, що питання впровадження таких стандартів є особливо актуальним в умовах повномасштабного вторгнення РФ. За офіційними даними, понад 7000 дітей в Україні постраждали внаслідок збройної агресії. І це лише офіційні дані кримінальних проваджень, повна кількість постраждалих очевидно є значно більшою.

“Виклики війни потребують якісного оновлення системи кримінальної юстиції. Впровадження стандартів правосуддя, дружнього до дитини, – один із ключових напрямів роботи ювенальних прокурорів Офісу Генпрокурора”, – йдеться у повідомленні.
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