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У Дніпрі затримали монтажника, який "працював" навідником атак РФ на енергооб'єкти

Він корегував атаки рашистів по енергооб’єктах Дніпра і Запоріжжя.

У Дніпрі затримали монтажника, який "працював" навідником атак РФ на енергооб'єкти
Затриманий ворожий корегувальник
Фото: СБУ

У Дніпрі правоохоронці затримали агента російського ГРУ, який корегував атаки ворога по енергооб’єктах Дніпра і Запоріжжя.

Як повідомили у СБУ, корегуванням вогню займався 54-річний монтажник з місцевої будівельної компанії. У поле зору окупантів він потрапив, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця.

Після вербування агент збирав для куратора геолокації енергогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя. Він використовував своє службове становище в будкомпанії, яка займається відновленням українських енергооб’єктів після ворожих "прильотів".

Support LB.ua

Під час виконання підрядів зрадник фіксував технічний стан потенційних цілей та фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-карті.

Перебуваючи на місці ремонтних робіт, агент направляв відповідну інформацію своєму куратору, чим фактично коригував повторні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міст.

Для конспірації він використовував декілька телефонів, які періодично змінював та зберігав їх у своєї родички. Співробітники СБУ встановили особу зрадника і затримали його за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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