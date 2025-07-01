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Найбільший випускний України 2025 відбувся в Києві
Випускний в Оптімі

28 червня у конгресно-виставковому центрі «Парковий» пройшла наймасштабніша освітня подія року — випускний дистанційної школи «Оптіма»

Свято об’єднало понад 3000 школярів і їхні родини з усіх куточків країни.

Цьогоріч школу закінчили 3588 11-класників. Ці діти — нове покоління лідерів, мрійників і творців майбутнього.

Випускний був створений саме для них — з живими емоціями, виступами улюблених артистів YAKTAK і DJ BRIAN, світловим шоу та танцями.

Свято школи «Оптіма» стало символом підтримки, щирості та віри в силу кожної особистості.

Дистанційна освіта доводить: якість, гнучкість і масштаб можуть існувати разом!
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