Ракети та дрони атакували тимчасово окуповані Донецьк і Луганськ (оновлено)

Проєкт "Радіо Свободи" "Донбас Реалії" повідомив про вибухи в тимчасово окупованому Донецьку. Над містом здіймається дим, є пожежі.

Пропагандистські ЗМІ окупантів стверджують, що "приліт" стався біля будівлі Донецького інституту кольорових металів. Натомість очевидці говорять про влучання у готель.

Повідомляють також про вибухи та пожежі у Луганську. Там, за інформацією моніторингових каналів, було чути роботу БПЛА, після чого розпочалося загоряння на нафтобазі.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко підтвердив "ювелірну роботу по росіянах" у Донецьку. За словами посадовця, "там дуже жирно". Він також зазначив, що у Луганську палає логістика росіян.