Зеленський та очільник МЗС Німеччини обговорили постачання нових систем IRIS-T в Україну

Також співрозмовники обговорили спільне виробництво зброї – як в Україні, так і в Німеччині.

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч з головою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем та керівниками німецьких оборонних компаній.

“Ми обговорили санкційний тиск на Росію, потенціал постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї – як в Україні, так і в Німеччині”, - повідомив президент України.

Володимир Зеленський додав, що Україна та ФРН продовжуватимуть розвивати відповідні військові центри та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Крім того, сторони провели глибоке обговорення щодо безпілотників-перехоплювачів.

Також співрозмовники торкнулися теми євроатлантичної інтеграції України. Німеччина подає чіткий сигнал: майбутнє України – в НАТО.