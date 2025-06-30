​На Прикарпатті для школи купили укриття на 68 осіб, хоча там навчаються 202 учні та працюють 54 педагоги

Наразі повідомлено про підозру експосадовиці відділу освіти та відповідальній за закупівлю.

Правоохоронці оголосили підозри посадовицям Поляницької сільської ради та ліцею, які закупили модульне укриття на 68 людей, попри те, що в школі навчаються 202 учні та працює 54 педагоги.

Про це повідомила Нацполіція та Генпрокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури колишній начальниці відділу освіти однієї із територіальних громад та уповноваженій особі навчального закладу повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані не здійснили моніторинг ринкових цін, а закупили захисну споруду вартістю 1,8 млн грн у "потрібної" юридичної особи.

"Як з’ясували прокурори, за бюджетні кошти була закуплена споруда модульного типу на 68 осіб. При цьому у ліцеї навчаються 202 учні та працює 54 педагоги. Такими діями завдано збитки місцевому бюджету на понад 419 тис. грн", - наголосили в прокуратурі.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Досудове розслідування триває.