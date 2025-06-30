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На фронті з початку доби відбулося 72 боєзіткнення

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумщини.

На фронті з початку доби відбулося 72 боєзіткнення
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території Російської Федерації потерпіли прикордонні населені пункти Сумської області, зокрема Велика Писарівка, Середина Буда, Проходи. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни сьогодні зупинили три атаки ворога в районі Вовчанська, Глибокого та в бік Петро-Іванівки на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор один раз здійснював штурмові дії в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Ольгівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснювали три спроби просунутися вперед в районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку, в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже п’ятнадцять атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог одинадцять разів атакував в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Два бойові зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутись вперед поблизу населеного пункту Малинівка.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала. 
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