ЦПД: прориву російських військ на Дніпропетровщині немає

На Дніпропетровщині не фіксується прорив російських військ, наразі поблизу адміністративної межі тривають складні бої.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації.

"На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", — ідеться у повідомленні.