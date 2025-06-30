Wall Street Journal: російський наступ на Суми значною мірою зупинився після перекидання туди спецпідрозділу ГУР

Захисники цього напрямку розповіли про недостатню підготовку до дій ворога.

Російське угруповання на Сумському напрямку перевищує українські сили подекуди втричі, пише Wall Street Journal із посиланням на військових, які несуть там оборону. Цього місяця Україна направила елітні підрозділи спецпризначенців Головного управління розвідки, щоб стабілізувати ситуацію.

Відтоді російський наступ на Суми був значною мірою зупинений, і Україна змогла звільнити частину територій. Командир підрозділу спецпризначенців “Тимур” розповів, що зараз вони сконцентровані на власному наступі.

“Зараз ми шукаємо способи проводити власні наступи та відкидати ворога”, – сказав Тимур.

Це важке завдання для українських підрозділів, які поступаються чисельністю окупантам.

“Їхня кількість для нас є великою проблемою, хоча їх недостатньо, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 людей щодня по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з таким рівнем втрат… Вони продовжують залучати резерви”, – прокоментував командир підрозділу “Химера” спецпідрозділу “Тимура” Каппа.

На початку місяця команда приблизно з десяти бійців зі спецпідрозділу “Тимура” допомагали в штурмі села, захопленого росіянами. Але коли вони дійшли до траншеї в лісосмузі приблизно на півдорозі до села, то зіткнулися з російською штурмовою групою, що йшла з іншого боку. Протягом семи годин вони перебували в окопі, а росіяни, що значно переважали їх кількісно, намагалися їх оточити.

Росіяни атакували піхотою, дронами, кулеметами, артилерією, гранатометами і касетними боєприпасами.

Зрештою вони вирішили відступити, пробираючись крізь кущі, допоки росіяни крили їх з мінометів і дронами. Вийти вдалося усій групі, хоча троє отримали вогнепальні поранення, і всі – струси мозку.

“Протягом півроку, коли Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які там воювали, казали, що припускали, що військові готуватимуть сильні оборонні позиції на українському боці кордону. Натомість, після хаотичного та дорогого відступу з Курську, вони виявили застарілі окопи без прикриття від безпілотників. Зараз солдати риють власні позиції, в деяких випадках під вогнем безпілотників. Вони також скаржилися, що райони, через які зараз просуваються росіяни, не були заміновані”, – повідомила газета.

Більше про наступ росіян на Суми – в матеріалі "Суми за три дні?".

26 червня головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що станом на цей тиждень наступ окупантів у Сумській області вдалося зупинити.