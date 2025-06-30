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У Донецькій області росіяни вбили людину, ще шістьох – поранили

Серед поранених є дитина. 

У Донецькій області росіяни вбили людину, ще шістьох – поранили
Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

За вчора, 29 червня, росіяни здійснили 3149 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. У області через атаки РФ загинула людина, ще шестеро – поранені, зокрема дитина.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Влучання відбулись у 6 населених пунктах: містах Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, селах Андріївка-Клевцове, Іванівка. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів, з них 15 житлових будинків.

На Костянтинівку війська РФ скинули дві бомби «КАБ-250» і вбили цивільну особу, пошкодили 2 багатоквартирних і 9 приватних будинків, 6 торгових павільйонів, фрагмент залізничної колії.

У Лимані внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» постраждали троє людей, з них одна дитина. Пошкоджено багатоквартирний будинок і аптеку. Крім того, FPV-дрон понівечив приватну оселю.

Один поранений – у Покровську та один – в Іванівці Шахівської ТГ, де ворожий дрон атакував приватний будинок. У Білицькому FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок.

По Андріївці-Клевцовому Комарської ТГ ворог поцілив бомбою «КАБ-250» та FPV-дроном, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Крім того, сьогодні вночі Росія вдарила п’ятьма БПЛА «Герань-2» по Новотроїцькому Шахівської громади. Там поранена людина, пошкоджено житлове та нежитлове приміщення.

Шість дронів «Герань-2» окупанти спрямували на Слов’янськ. У місті пошкоджені щонайменше три багатоквартирних і 10 приватних будинків, є руйнування в промисловій зоні. Попередньо – без постраждалих.

Також під вогнем перебували Весела Гора та Самарське Новодонецької ТГ, пошкоджені приватні оселі.
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