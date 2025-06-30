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Сибіга відповів МЗС Словаччини на пропозицію пробачити Росію: хто нікого не втратив у війні – не мають права робити такі заяви

Український міністр вважає, що саме в безкарності полягає першопричина російських злочинів. 

Сибіга відповів МЗС Словаччини на пропозицію пробачити Росію: хто нікого не втратив у війні – не мають права робити такі заяви
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на слова словацького колеги Юрая Бланара про те, що Захід має "пробачити" Росію заради дипломатичної комунікації з Москвою. Відповідну заяву міністр закордонних справ Словаччини зробив в ефірі словацького мовника. 

У дописі в X Сибіга нагадав, що відчуття безкарності є першопричиною злочинів Росії. Він вважає, що наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо за злочин він отримає не покарання, а прощення. 

"Юраю, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", – написав український міністр. 

Контекст

Учора Юрай Бланар у телеефірі висловився про війну в Україні і заявив, що вона не має військового вирішення. Міністр вважає, що треба повернутися до дотримання міжнародного права і шукати шляхи комунікації з Росією, писала УП. Бланар сказав, що треба знайти способи співпраці з Росією, "а може, навіть пробачити все, що сталося". 
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