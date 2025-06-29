У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСвіт

Шмигаль та прем'єр Іспанії обговорили відбудову України та спільне військове виробництво

Pагальний обсяг допомоги Україні вже складає понад 2 млрд євро. 

Шмигаль та прем'єр Іспанії обговорили відбудову України та спільне військове виробництво
Денис Шмигаль і Педро Санчес
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Іспанії із зустрічі з іспанським колегою Педро Санчесом.

Про це він повідомив у Telegram.

"Обговорили подальше посилення оборонної співпраці. Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру", - написав Шмигаль. 

Він подякував Іспанії за всебічну підтримку України. За його словами, загальний обсяг допомоги складає понад 2 млрд євро. 

"Особливо важливо - військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів", - зазначив він.

Окремо сторони приділили увагу відновленню України. Шмигаль наголосив, що конфіскація заморожених російських активів залишається ключовим фінансовим ресурсом, що повинен працювати на відбудову України.

Сторони порушили також тему європейської інтеграції України. 

"Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року", - підкреслив Шмигаль.

Шмигаль також повідомив, що цими днями Іспанія приймає 4-ту міжнародну конференцію з фінансування розвитку під егідою ООН. Він заявив, що Україна очікує на важливі позитивні рішення, які наближатимуть мир і забезпечать успішне майбутнє. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies