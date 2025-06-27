Конституційний суд Іспанії підтвердив законність амністії каталонських сепаратистів

Іспанський конституційний суд у четвер остаточно підтвердив, що амністія осіб, причетних до спроби проголошення незалежності Каталонії у 2017 році, відповідає основному закону.

Як пише Deutsche Welle, позов щодо перевірки конституційності помилування для сепаратистів подала опозиційна Народна партія. Амністію два роки тому ініціювали соціалісти з метою отримання підтримки від каталонських політсил. Завдяки цьому маневру Педро Санчез забезпечив собі крісло прем'єр-міністра.

Голосуванням 6 суддів проти 4 служителі Феміди визначили, що апеляція народників буде відхилена. Скасування судових вироків для близько 300 каталонських діячів залишиться чинним.

Немає в цьому списку лідера руху за незалежність Каталонії Карлеса Пучдемона - він не підлягає амністії через звинувачення у фінансових злочинах, пов'язаних з організацією референдуму.